Москва “зробить висновки”: Путін пригрозив Києву новими ударами через HIMARS

Червень, 05 в 14:44

Президент Росії Володимир Путін в інтерв’ю пропагандистському каналу заявив, що постачання американських систем залпового вогню HIMARS нічого не змінить для України. Він аргументував свій вислів тим, що в України вже були аналогічні системи радянського та російського виробництва Град, Смерч та Ураган.

Водночас, самими заявами Путін не обмежився і приступив до погроз. Він заявив, що якщо Київ отримає ракети дальньої дії, то Москва “зробить висновки” і “відповість”. Путін заявив, що все “залежить від того, які ракети поставлять американці”.

Намісник Кремля заявив, що якщо Україні дадуть далекобійну зброю, то РФ “завдасть удари по тих об’єктах, по яких ми поки що не завдає”. Він не уточнив, що це за об’єкти, але в РФ вже неодноразово погрожували завдати ударів по “центрах ухвалення рішень”.

Зараз дивляться

1 червня адміністрація президента США підтвердила передачу Україні РСЗВ HIMARS та боєприпасів до них в межах нового пакету військової допомоги. Реактивні системи залпового вогню HIMARS здатні вражати цілі на відстані до 80 км.

Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що до пакету увійшли ракетні системи, оскільки Україна пообіцяла не використовувати їх для ударів по території Росії.

Про кількість боєприпасів для HIMARS поки що нічого не повідомляли, але відомо, що це будуть високоточні ракети GMLRS.

Боєприпаси до американських РЗСВ поділяються на три типи з різною дальністю ураження:

ракета М26 з максимальною дальністю 32 км або її покращена сучасна версія M26A1 з дальністю до 45 км. У пусковий контейнер поміщають шість таких ракет;

керована ракета GMLRS з дальністю до 70 км;

у будь-який із двох блоків можна помістити одну тактичну ракету ATACMS, дальність дії якої становить 300 км.

Але останній вид боєприпасів не включений у пакет військової допомоги Києву з боку Вашингтону.