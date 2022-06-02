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Факти / Україна / Суспільство

Дальність HIMARS корегуватимуть українці: перший брифінг нового посла США в Україні

Євгенія Шапоренко, журналістка розділу Lifestyle
Дальність HIMARS корегуватимуть українці: перший брифінг нового посла США в Україні
Фото: Факти ICTV

Новопризначена послиня США в Україні Бріджит Брінк провела перший брифінг у Києві, в рамках якого розповіла про постачання озброєння та те, як налагоджується робота відомства.

– Я думаю, що починаючи з 24 лютого, весь світ бачить, як українці хоробро перемагають росіян. Я днями відвідала Гостомель, і на власні очі побачила місце першої важливої битви, в які Україна перемогла, – заявила Брінк.

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