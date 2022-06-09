Апетити не обмежуються Україною: Подоляк про плани Думи “скасувати” незалежність Литви

Червень, 08 в 21:15

Депутат путінської партії Єдина Росія Євген Федоров зареєстрував у російській Держдумі постанову, в якій пропонує скасувати визнання незалежності Литви.

Російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що відповідна постанова під номером 139560-8 з’явилася на сайті Держдуми 8 червня.

У пояснювальній записці до законопроєкту його ініціатор пише, що нібито “після внесення поправок до конституції країни РФ була визнана правонаступником СРСР на своїй території”.

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На думку російського депутата, ухвала Державної Ради СРСР № ДС-1 Про визнання незалежності Литовської Республіки незаконна. Він нарікає на “відсутність референдуму про вихід та перехідного періоду”.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав намір Держдуми скасувати ухвалу про незалежність Литви “черговим доказом несправності російської влади”.

— Наміри Думи РФ “скасувати” незалежність Литви — ще один доказ, що апетити імперії не обмежуються Україною. Будь-які балачки про шлях до миру через збереження варварської фізіономії РФ — самообман, що принесе війну на територію ЄС.

Наміри думи «скасувати» незалежність Литви — ще один доказ, що апетити імперії не обмежуються . Будь-які балачки про шлях до миру через збереження варварської фізіономії Рф — самообман, що принесе війну на територію ЄС. Шлях до миру лежить через постачання важкої зброї. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 8, 2022

За його словами, зараз війну можливо зупинити лише якщо союзники України прискорять і збільшать військову допомогу для ЗСУ.

Процес виходу Литви з СРСР був болючим і супроводжувався жертвами серед мирного населення, оскільки радянські війська намагалися придушити масовий рух до незалежності. Після Серпневого путчу внутрішні проблеми у Росії загострилися і 6 вересня 1991 року на засіданні Держради СРСР під головуванням Михайла Горбачова було визнано незалежність Литви, Латвії та Естонії.

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Наразі Литва виступає за найжорсткіші санкції ЕС проти Росії послідовно підтримує Україну щодо вступу в ЄС, надає військову підтримку у протистоянні з Росією. Також у травні Сейм Литви визнав Росію терористичною державою.

У РНБО вважають, що Литва стане наступною країною, яку захоче захопити Росія у разі її перемоги у війні проти України. А наступними жертвами Кремля можуть стати й інші країни Балтії та Польща.