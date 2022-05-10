Сейм Литви визнав Росію терористичною державою

Сьогодні, 10 травня, Сейм Литви визнав Російську Федерацію терористичною державою.

Про це повідомила заступниця спікера Верховної Ради Олена Кондратюк.

На початку засідання Сейму перед парламентарями виступила Олена Кондратюк. Вона подякувала спікеру литовського парламенту за запрошення та підтримку українського народу.

Кондратюк наголосила, що наразі українці відвойовують не лише власну свободу, а й свободу усієї Європи.

Опісля промови Олени Кондратюк виступали й члени литовського парламенту, які засуджували дії Росії, російського керівництва щодо народу України.

Потім Сейм ухвалив рішення, яким визнав широкомасштабну війну в Україні – геноцидом українського народу.

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– Констатується також, що обстрілами та вчиненням насильства над мирним населенням України, Росія вдається до тероризму, – зазначила Олена Кондратюк.

Литовський парламент також постановив, що Литва братиме участь у притягненні російських воєнних злочинців до неминучої відповідальності перед Міжнародним трибуналом.

Олена Кондратюк назвала таке рішення Сейму Литви надзвичайно важливим, сміливим та гідним проявом справедливості для всього українського народу. А ще це сигнал до рішучих дій кожній європейській країні, щоб ніколи і ніде не повторилися звірства російської армії.

21 квітня парламент Естонії визнав воєнні дії Росії в Україні геноцидом українського народу. Таке саме рішення ухвалив і Сейм Латвії.

28 квітня Палата парламенту Канади підтримала постанову, якою визнала масові вбивства та катування мирних українців російськими окупантами геноцидом українського народу.