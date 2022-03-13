Литва стане наступною країною, яку захоче захопити президент Росії Володимир Путін, якщо здобуде перемогу у війні з Україною.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, посилаючись на дані української розвідки.

– Російська Федерація не збирається зупинятися. Вони мають наступну мету – якщо у них буде перемога, не дай Бог, на нашій території, то наступна країна, яку матиме бажання захопити Путін – це буде безпосередньо Литва, – сказав Данілов в ефірі телемарафону.

За словами Данілова, потім підуть країни Балтії та Польща, але все залежатиме від реакції НАТО.

– Сьогодні поведінка НАТО трохи дивна. Вони вважають, що їх обійде ця доля. На наших плечах сьогодні тримається безпека не лише Європи, а й країн НАТО, які розташовані на європейському континенті. Ми це розуміємо, ми просимо, щоб нам надавали допомогу. Не маєте бажання воювати, ми готові самі воювати. Дайте нам сучасну зброю для того, щоб ми могли знищити ворога. Це єдине, що ми сьогодні просимо, – підсумував він.

Крім цього, Данілов заявив, що загроза використання білоруських військових проти України повністю не анульована, тому що “Лукашенко в руках у Путіна”.

Наразі Україна чітко координує свої дії з партнерами (США, Великобританія), а також нашій державі дуже допомагає Канада.