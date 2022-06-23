Червень, 23 в 19:52

Громадяни Російської Федерації зможуть оформити українську візу лише у восьми містах через візові центри VFS Global. Однак видача документа не гарантуватиме вільний перетин кордонів України.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в інтерв’ю Deutsche Welle.

За його словами, це будуть стандартні українські візи та стандартна процедура отримання, але за невеликим винятком. Оскільки Росія належить до категорії держав з підвищеним міграційним ризиком, відповідно, перевірка візових клопотань буде займати більше часу, бо буде здійснюватися глибше.

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Ніколенко стверджує, що отримати українську візу в Росії можна буде отримати через візові центри VFS Global. Консульства України припинили свою роботу у РФ з початку повномасштабної війни.

– Можна буде скористатися візовими центрами у восьми російських містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Калінінграді, Казані, Новосибірську, Ростові-на-Дону і Самарі. А громадяни Росії, які перебувають у третіх країнах, можуть звертатися за візою в українські дипустанови в цих країнах, – пояснив дипломат.

Він додав, що у видачі візи відмовлятимуть громадянам, які є у санкційних списках або у переліку тих, хто створює загрозу нацбезпеці України.

Речника МЗС зазначив, що українська віза не гарантуватиме вільний в’їзд в Україну. Остаточне рішення щодо перетину кордону ухвалюватимуть співробітники Державної прикордонної служби.

Нагадаємо, 17 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна запроваджує візовий режим для громадян Російської Федерації. Того ж дня відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів.

Візовий режим між Україною та Росією запрацює з 1 липня 2022 року.