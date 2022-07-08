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Факти / Світ / Росія

Канада ввела санкції проти патріарха Кирила та Роскомнагляду

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Канада ввела санкції проти патріарха Кирила та Роскомнагляду

Канада розширила свій список санкцій проти Росії. До нього потрапили патріарх РПЦ Кирило, телеведуча Катерина Андрєєва, а також новинне агентство REGNUM та Роскомнагляд.

Про це повідомляється на сайті уряду Канади.

У тексті документа зазначається, що генерал-губернатор Канади Мері Саймон вважає дії Російської Федерації такими, що є серйозним порушенням міжнародного миру та безпеки, що призвело до серйозної міжнародної кризи.

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Тому було вирішено внести поправки до документа про особливі заходи щодо Росії.

До списку санкцій увійшли:

Володимир Гундяєв (патріарх РПЦ Кирило);

Тигран Худавердян (СЕО Яндекса);

Андрій Липов (глава Роскомнагляду);

Володимир Логунов (заступник голови Роскомнагляду)

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