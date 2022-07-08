Липень, 08 в 16:15

Канада розширила свій список санкцій проти Росії. До нього потрапили патріарх РПЦ Кирило, телеведуча Катерина Андрєєва, а також новинне агентство REGNUM та Роскомнагляд.

Про це повідомляється на сайті уряду Канади.

У тексті документа зазначається, що генерал-губернатор Канади Мері Саймон вважає дії Російської Федерації такими, що є серйозним порушенням міжнародного миру та безпеки, що призвело до серйозної міжнародної кризи.

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Тому було вирішено внести поправки до документа про особливі заходи щодо Росії.

До списку санкцій увійшли:

Володимир Гундяєв (патріарх РПЦ Кирило);

Тигран Худавердян (СЕО Яндекса);

Андрій Липов (глава Роскомнагляду);

Володимир Логунов (заступник голови Роскомнагляду)