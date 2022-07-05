Заборона на імпорт та експорт товарів: Велика Британія анонсувала нові санкції проти Білорусі

Липень, 05 в 10:10

Велика Британія анонсувала 5 липня новий пакет санкцій проти Білорусі, які торкнуться імпорту і експорту товарів. Таке рішення було прийнято через підтримку Олександром Лукашенком вторгнення Росії в Україну.

– Білоруський режим активно сприяв путінському вторгненню, дозволяючи Росії використовувати свою територію, щоб затиснути Україну, запускаючи війська та ракети зі свого кордону, дозволяючи літати російським літакам через їх повітряний простір, – пояснили в британському уряді.

Також Олександр Лукашенко відкрито підтримав наратив Кремля, стверджуючи, що Київ “провокує Росію”, щоб виправдати криваве вторгнення Путіна.

Санкції торкнуться деяких значних обмежувальних заходів проти Росії на Білорусь, включаючи заборону на імпорт і експорт товарів на суму близько 60 млн фунтів.

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А саме:

експорт товарів нафтопереробки;

експорт передових технологічних компонентів;

експорт предметів розкоші, включаючи британські твори мистецтва та дизайнерські сумки;

імпорт білоруського чавуну та сталі.

Уряд Великої Британії також обмежує доступ Білорусі до британського сектору фінансових послуг світового класу – забороняє більшій кількості білоруських компаній випускати боргові зобов’язання та цінні папери в Лондоні.

– Сьогоднішні заходи базуються на широкомасштабних заходах, які уряд Великої Британії запровадив щодо Білорусі, включаючи підвищення на 35% тарифів на ряд товарів, що походять з Білорусі, і санкції проти президента Лукашенка та високопосадовців уряду за порушення прав людини та підрив демократії, – наголошується у повідомленні.

Джерело: Кабінет міністрів Великої Британії

Фото: Depositphotos