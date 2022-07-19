Липень, 19 в 17:48

У Росії може відбутися державний переворот. Саме на це роблять ставку в США, повільно постачаючи зброю Україні.

Так вважає військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, це пов’язано з тим, що потрібно виснажити російську армію та показати президенту РФ Володимиру Путіну та його оточенню, що їхня армія не може вирішувати стратегічні завдання. А це означає, що Росії не місце на світовій геополітичній арені.

Зараз дивляться

Жданов каже, що США сподіваються на бунт політичної еліти та на повалення Путіна. Після цього вони домовлятимуться з новою владою РФ.

Крім того, нова влада РФ може видати частину оточення Путіна, щоб відбілити імідж Росії для майбутньої політичної діяльності.

– Щодо суспільства. Воно зазвичай сприймає такі потрясіння і відбувається прозріння. Згадайте 1991 рік. Здавалося, що всі підтримують СРСР, братство народів. А потім скільки людей вийшло на захист демократії, – додав експерт.

Раніше Жданов вже розповідав про задум росіян на півдні. За його словами, на Запорізькому напрямку з’явилися старі радянські танки Т-62, які вкопують, щоб використовувати як гармати.

Джерело: Олег Жданов