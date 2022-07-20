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Факти / Світ / Росія

На Північному флоті РФ процвітає пияцтво та непокора наказам командирів – Генштаб ЗСУ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Флот РФ
Фото: Depositphotos

У розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України є інформація про те, що на Північному флоті РФ процвітає пияцтво та непокора наказам командирів.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив у ранковому зведенні 20 липня.

За даними української сторони, нині в підрозділах флоту, що залучали та планують залучати до бойових дій на території України, – дуже низький рівень військової дисципліни.

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Через це командування вдається до профілактичних заходів.

Натомість у ворожих підрозділах, що зосереджені на Південнобузькому напрямку, бракує боєприпасів, продуктів харчування та води.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 147-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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