Додаткові HIMARS від США та ворожі обстріли українських міст: що відбувається на 147-му добу війни (онлайн)
Росіянам вдалося закріпитися на південній околиці села Покровське неподалік від Бахмута.
Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що на Херсонщині збито російський винищувач.
Росія обстріляла сімома ракетами Калібр село в Одеській області, постраждали шість цивільних.
Заступник керівника МЗС Угорщини Левенте Мадяр заявив, що угорці готові пропускати військову допомогу для України.
США анонсували новий пакет військової допомоги Україні, у який входитимуть додаткові HIMARS.
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