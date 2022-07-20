Війська Росії обстріляли центральні частини міст Краматорськ і Гуляйполе — є загиблі та поранені.

Також окупанти знову обстріляли місто Словʼянськ.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що ЗСУ вже звільнили понад тисячу населених пунктів — на деокупацію очікують ще 2,5 тис. міст і сіл.

У Канаді відкрили збір коштів на придбання безпілотника Bayraktar для України.