Липень, 24 в 22:10

Близький друг останнього президента СРСР Михайла Горбачова – Олексій Венедіктов заявив, що той був розчарований, коли побачив, що президент Росії Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну.

За словами Венедіктова, Горбачов вважає, що Путін “зруйнував справу його життя”.

– Я можу вам сказати, що він розчарований, звичайно, він розуміє (що відбувається, – Ред.). Це була справа його життя. Свобода – це справа Горбачова, – цитує журналіста російський Форбс.

У зв’язку з цим журналіст згадав політику розбудови та гласності, що передбачає, серед іншого, свободу слова та віросповідання.

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Однак тепер, завдяки політиці Путіна, всю “спадщину Горбачова” знищено, вважає Венедіктов.

Він нагадав, що за часів, коли Горбачов очолював СРСР, у Європі було 4 тис. військових із підрозділів Сил швидкого реагування НАТО, а тепер в Альянсі оголосили, що до кінця наступного року контингент збільшать до 300 тис. осіб.

Венедіктов вважає, що це означає “величезне зростання рівня загрози між Заходом та Сходом”.

Раніше повідомлялося, що стан здоров’я Михайла Горбачова, якому вже 91 рік, значно погіршився.