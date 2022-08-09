Серпень, 08 в 21:24

Найбільша російська державна авіакомпанія Аерофлот почала розбирати літаки, щоб компенсувати нестачу запчастин через запровадження санкцій проти РФ за повномасштабне вторгнення в Україну.

Через обмеження проти Росії іноземні компанії відмовляють російським підприємствам у постачанні запчастин та технічному обслуговуванні літаків.

За останньою інформацією, зараз один реактивний пасажирський літак Sukhoi Superjet 100 та ще один далекомагістральний широкофюзеляжний авіалайнер Airbus A350 вивели з експлуатації, щоб розділити їх на запчастини.

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До того ж обладнання взяли з низки вузькофюзеляжних пасажирських реактивних Boeing 737 та двомоторного літака Airbus A320, а ще з одного регіонального реактивного Sukhoi Superjet зняли двигун.