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Путін таємно змінив командувача Чорноморського флоту РФ – ISW

Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Путін таємно змінив командувача Чорноморського флоту РФ – ISW
Фото: Pixabay

Після серії потужних вибухів на військових об’єктах в окупованому Криму російський режим, схоже, втрачає впевненість у безпеці півострова і 17 серпня таємно змінив командувача ЧФ РФ адмірала Ігоря Осипова на віцеадмірала Віктора Соколова.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на джерела.

– Однак російський інформаційний простір явно прагнув зберегти високий рівень таємності призначення Соколова через заявлену загрозу “терористичної небезпеки” у Севастополі, – зазначають військові аналітики.

За їхніми даними, нещодавні удари по російських військових об’єктах у Криму, ймовірно, “привели російські сили у стан підвищеної бойової готовності та до реструктуризації складу сил, тилового забезпечення та керівництва російського угруповання у Криму з метою пом’якшення наслідків подальших ударів”.

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Вони також вважають, що РФ, ймовірно, представить ці удари як терористичні акти, щоб змістити інформаційний наратив щодо порушень Росією міжнародного права та закликів Заходу оголосити її державою – спонсором тероризму.

Напередодні українська розвідка повідомила, що РФ після останніх вибухів у Криму почала терміново переміщати свої літаки та вертольоти вглиб півострова та до Росії.

Зокрема, йдеться про переміщення щонайменше 24 літаків та 14 вертольотів.

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Джерело: ISW

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