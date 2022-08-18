Ставленики Кремля у Криму терміново покинули півострів – ЗМІ

Серпень, 17 в 23:24

Кремлівські ставленики в Криму втекли з півострова. В ніч на 17 серпня виїхали “прем’єр” Сергій Аксьонов та спікер “держдуми Криму” Володимир Костянтинов.

Про це повідомляє 24 канал із посиланням на джерела в розвідці.

За даними телеканалу, втеча відбулася після того, як обом окупантам подзвонив куратор із Москви.

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Для “евакуації” в ніч на 17 серпня окупанти перекривали Керченський міст.

Українським спецслужбам наразі відомі не лише деталі втечі, а й конкретне місце перебування зазначених гауляйтерів.

Куратор з Москви повідомив окупантам про ймовірну небезпеку для їхніх життів, після чого ставленики Кремля почали поспіхом вивозити з півострова своїх жінок і дітей. 24 канал пише, що гауляйтери вивезли навіть своїх коханок, які виїжджали в автомобілях з охороною.

Протягом усієї ночі персонал так званого прем’єра окупованого Криму знищував документи.

Сім’ї гауляйтерів на цей момент перебувають у Ростові, де оселилися в одному з готелів, повідомляє телеканал.

– Активно заливають страх у місцевих ресторанах і святкують власне “рятування”. Про повернення на півострів наразі не йдеться, – розповіли джерела видання.

Телеканал стверджує, що за даними розвідників, окупаційна “влада” Криму розпорядилися викладати сфабриковані відео у соцмережі та ЗМІ. Записи будуть буцімто записані у Криму.