Ставленики Кремля у Криму терміново покинули півострів – ЗМІ
Кремлівські ставленики в Криму втекли з півострова. В ніч на 17 серпня виїхали “прем’єр” Сергій Аксьонов та спікер “держдуми Криму” Володимир Костянтинов.
Про це повідомляє 24 канал із посиланням на джерела в розвідці.
За даними телеканалу, втеча відбулася після того, як обом окупантам подзвонив куратор із Москви.
Для “евакуації” в ніч на 17 серпня окупанти перекривали Керченський міст.
Українським спецслужбам наразі відомі не лише деталі втечі, а й конкретне місце перебування зазначених гауляйтерів.
Куратор з Москви повідомив окупантам про ймовірну небезпеку для їхніх життів, після чого ставленики Кремля почали поспіхом вивозити з півострова своїх жінок і дітей. 24 канал пише, що гауляйтери вивезли навіть своїх коханок, які виїжджали в автомобілях з охороною.
Протягом усієї ночі персонал так званого прем’єра окупованого Криму знищував документи.
Сім’ї гауляйтерів на цей момент перебувають у Ростові, де оселилися в одному з готелів, повідомляє телеканал.
– Активно заливають страх у місцевих ресторанах і святкують власне “рятування”. Про повернення на півострів наразі не йдеться, – розповіли джерела видання.
Телеканал стверджує, що за даними розвідників, окупаційна “влада” Криму розпорядилися викладати сфабриковані відео у соцмережі та ЗМІ. Записи будуть буцімто записані у Криму.
– Цілком ймовірно, що для розв’язання певних задач гауляйтери можуть повертатися на кілька годин, але, схоже, відтепер житимуть у Росії, – пише телеканал.