Серпень, 21 в 1:05

Під Москвою було підірвано джип із Дар’єю Дугіною, дочкою російського філософа та ідеолога рашизму Олександра Дугіна.

У російських медіа пишуть, що від авто майже нічого не залишилось, а дівчина загинула на місці.

Повідомляється, що вибух у автомобілі Дарини Дугіної стався в районі селища Великі Вязьоми. За попередніми даними, автомобіль вибухнув під час руху.

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На підтвердження даних про загибель доньки кремлівського ідеолога ЗМІ пишуть, що був підірваний автомобіль Land Cruiser Prado, власниця якої була Дарина Дугіна.

За даними російських ЗМІ, Дарина Дугіна поверталася із фестивалю “Традиція”. Разом із Дар’єю Дугіною в машині мав їхати її батько Олександр Дугін. Однак, в останній момент батько нібито сів в інший автомобіль.

Згодом у соцмережах опублікували кадри з місця вибуху, на яких можна побачити самого кремлівського ідеолога.

Сам Олександр Дугін неодноразово згадувався у ЗМІ як особистий ідеолог президента РФ Володимира Путіна та Кремля загалом, який відстоював концепцію єдиного простору панування Росії так званого Євразійства. Крім того, Дугін вважається одним із розробників концепції “Новоросії”, яка мала виступати ідейним фундаментом для спроби окупації східних та південних територій України у 2014 році.

Дарина Дугіна (Платонова) народилась у 1992 році. Закінчила філософський факультет Московського державного університету та була політичним оглядачем Міжнародного євразійського руху. Неодноразово була помічена у просуванні ідей Євразійства та читанні лекцій на цю ж тематику.

У липні цього року Дарина Дугіна потрапила під західні санкції, оскільки вона надавала “підтримку та просувала політику чи дії, які дестабілізують Україну”.