Поки не змінять філософії: Зеленський закликав Захід закрити кордони для росіян

Серпень, 16 в 18:55

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Захід має змогу попередити проведення “референдуму” Росією на окупованих територіях, зокрема у Херсоні. Про це він заявив в інтерв’ю газеті The Washington Post.

— Країни можуть робити те саме, тому що це порушення кордонів. Тобто точно можуть запровадити обмежувальні санкції. Наприклад, заборона на в’їзд усіх громадян РФ до країн Євросоюзу. Гарні санкції. Я вважаю, що вони (санкції, – Ред.) дуже добрі та мирні, – сказав президент.

Він наголосив, що у таких санкціях немає нічого погано – вони не забирають чуже майно чи життя.

— Я від початку казав, що вважаю, що найважливіші санкції – це закрити кордони, тому що вони забирають чужу територію. Нехай живуть у своєму світі, поки не змінять своєї філософії. Тому країни закривають кордони та накладають ембарго на енергетичні ресурси, – наголосив Зеленський.

Водночас президент зазначив, що наразі санкції слабкі, адже це не повне ембарго на постачання енергоресурсів, а кордони не закриті.

Зараз дивляться

— Якими б не були громадяни Росії — є ті, хто підтримує і не підтримує — їхні діти навчаються за кордоном, у школах, університетах тощо. Нехай їдуть в Росію. Нічого страшного в цьому немає. Не назавжди, але вони тільки тоді зрозуміють. Росіяни кажуть: О, ми не маємо до цього відношення, і всі люди не можуть нести відповідальність. Вони обрали цих людей (владу, – Ред.) і тепер з ними не воюють, не сперечаються. Росіяни, які публічно виступають проти війни, – це поодинокі випадки, і ці люди сидять у в’язницях. Але нехай усі їдуть до Росії. Ви хочете цієї ізоляції, чи не так? Ви говорите всьому світу, що він житиме за вашими правилами. Гаразд, тоді їдьте туди і живіть там, – наголосив він.

На думку Зеленського, лише так можна вплинути на Путіна, бо у господаря Кремля немає іншого страху, крім страху за своє життя. Президент додав, що життя Путіна залежить від того, чи загрожують йому всередині Росії, чи ні. Тому коли населення Росії буде тиснути на його рішення, тоді будуть результати. І тоді, на думку Зеленського, закінчиться війна.

Зеленський додав, що потрібно закрити кордони з Росією на рік, і тоді всі побачать результат.