На 92-му році помер Михайло Горбачов
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На 92-му році життя помер президент СРСР Михайло Горбачов.
Останній правитель Радянського Союзу помер після тяжкої та тривалої хвороби, повідомили у російській Центральній клінічній лікарні.
Російські ЗМІ пишуть, що напередодні смерті Горбачов приїхав до лікарні на гемодіаліз. Колишній президент мав проблеми з нирками.
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Горбачов був останнім генеральним секретарем ЦК КПРС, він обіймав цю посаду з 1985 по 1991 рік.
Наприкінці 1980-х він був головою президії Верховної ради СРСР, головою Верховної ради СРСР, а у 1990–1991 роках обіймав посаду президента СРСР.
1990 року він став лауреатом Нобелівської премії миру.