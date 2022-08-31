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Факти / Світ / Росія

На 92-му році помер Михайло Горбачов

Ілля Нежигай, редактор стрічки
На 92-му році помер Михайло Горбачов
Фото: Dreamstime

На 92-му році життя помер президент СРСР Михайло Горбачов.

Останній правитель Радянського Союзу помер після тяжкої та тривалої хвороби, повідомили у російській Центральній клінічній лікарні.

Російські ЗМІ пишуть, що напередодні смерті Горбачов приїхав до лікарні на гемодіаліз. Колишній президент мав проблеми з нирками.

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Горбачов був останнім генеральним секретарем ЦК КПРС, він обіймав цю посаду з 1985 по 1991 рік.

Наприкінці 1980-х він був головою президії Верховної ради СРСР, головою Верховної ради СРСР, а у 1990–1991 роках обіймав посаду президента СРСР.

1990 року він став лауреатом Нобелівської премії миру.

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