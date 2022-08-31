Серпень, 31 в 0:06

Ввечері 30 червня стало відомо, що перший і останній президент СРСР Михайло Горбачов помер у лікарні після тривалої хвороби.

Протягом останніх місяців стан правителя Радянського Союзу стрімко погіршувався, але Горбачов все ж застав вторгнення російського президента Володимира Путіна в Україну.

Факти ICTV зібрали усе, що казав Михайло Горбачов про війну в Україні.

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Наприкінці липня близький друг Горбачова – Олексій Венедіктов заявив, що той був засмучений, коли дізнався, що Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну.

За словами Венедіктова, Горбачов вважає, що Путін “зруйнував справу його життя”.

– Я можу вам сказати, що він засмучений. Звичайно, він розуміє (що відбувається, – Ред.). Це була справа його життя. Свобода – це справа Горбачова, – цитує журналіста російський Форбс.

У зв’язку з цим журналіст згадав політику розбудови та гласності, що передбачає, серед іншого, свободу слова та віросповідання.

Однак тепер, завдяки політиці Путіна, всю “спадщину Горбачова” знищено, вважає Венедіктов.

Венедіктов додав, що публічно останній правитель Радянського Союзу з цього приводу не висловлювався, але

Він нагадав, що за часів, коли Горбачов очолював СРСР, у Європі було чотири тисячі військових із підрозділів Сил швидкого реагування НАТО, а тепер в Альянсі оголосили, що до кінця наступного року контингент збільшать до 300 тис. осіб.