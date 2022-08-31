У РНБО пояснили, чому Путін досі не відправив у відставку Шойгу

Серпень, 31 в 12:51

Російський президент Володимир Путін досі не відправив у відставку главу Міноборони Росії Сергія Шойгу, адже не хоче робити значні кадрові перестановки у скрутний час.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО. Там зазначають, що джерела, близькі до Генштабу РФ, наполягають, що щойно буде підібрано іншу кандидатуру, його замінять.

У Центрі прокоментували дані розвідки Міноборони Великої Британії, що Шойгу фактично відсторонили від реального керівництва військами на війні в Україні.

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Серед основних промахів глави Міноборони РФ назвали некомпетентність самого міністра, який не має військової освіти та досвіду, а також хибні ілюзії Шойгу про начебто проросійські настрої у регіонах України та обіцянку Путіну “взяти Київ за три дні”.

У розвідці зазначили, що Путін покладав на нього великі надії.

До всього – на окупованій частині Херсонської області виникла негласна “боротьба за владу” між ставлениками Шойгу та ФСБ Росії. Відомо, що люди Шойгу помстилися ФСБ за обшуки, не попередивши їх про удари ЗСУ по казармах.

Ставленики міністра бюджетними коштами платять піарникам за розповсюдження інформації про перекладання відповідальності за провал у війні з Міноборони РФ на ФСБ, а остання у відповідь оприлюднює докази про непідготовленість до війни підлеглих міністра та корупцію в його оточенні.

29 серпня розвідка Великої Британії повідомила, що намісника Кремля про хід війни РФ проти України інформують безпосередньо командири, тому що міністра оборони Росії Сергія Шойгу відсторонили від керівництва.

Фото: Кремль