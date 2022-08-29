Російські офіцери та солдати регулярно висміюють Шойгу – британська розвідка
Про хід війни Росії проти України очільника Кремля інформують безпосередньо командири, тому що міністра оборони Росії Сергія Шойгу відсторонили від керівництва.
Про це повідомляють у розвідці Міністерства оборони України 29 серпня.
– Російські офіцери та солдати із досвідом війни, ймовірно, регулярно висміюють Шойгу за його неефективне керівництво, тому що прогрес РФ зупинився, – зазначають у британській розвідці.
Про проблеми, з якими стикається країна-агресор у війні проти України, повідомляють і незалежні російські ЗМІ.
В оборонному відомстві припускають, що Сергій Шойгу, імовірно, довго намагався покращити свою репутацію через брак значного військового досвіду.
Сталось так тому, що значну частину своєї кар’єри Шойгу присвятив роботі в будівельному секторі та міністерстві надзвичайних ситуацій.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 187-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Ministry of Defence