Російські офіцери та солдати регулярно висміюють Шойгу – британська розвідка

Серпень, 29 в 10:54

Про хід війни Росії проти України очільника Кремля інформують безпосередньо командири, тому що міністра оборони Росії Сергія Шойгу відсторонили від керівництва.

Про це повідомляють у розвідці Міністерства оборони України 29 серпня.

– Російські офіцери та солдати із досвідом війни, ймовірно, регулярно висміюють Шойгу за його неефективне керівництво, тому що прогрес РФ зупинився, – зазначають у британській розвідці.

Про проблеми, з якими стикається країна-агресор у війні проти України, повідомляють і незалежні російські ЗМІ.

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В оборонному відомстві припускають, що Сергій Шойгу, імовірно, довго намагався покращити свою репутацію через брак значного військового досвіду.

Сталось так тому, що значну частину своєї кар’єри Шойгу присвятив роботі в будівельному секторі та міністерстві надзвичайних ситуацій.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 187-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence