Жовтень, 02 в 11:48

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що у президента РФ Володимира Путіна є щонайменше три двійники.

Про це Буданов сказав в інтерв’ю телеведучій Наталії Мосейчук.

За його словами голови ГУР, у нашій розвідці є фахівці, які розуміються на цьому питанні.

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– Я особисто не є “путінознавцем”, скажімо так. Для мене є три двійники, яких особисто я бачу одразу. Скільки їх насправді треба просто підняти інформацію, — сказав Буданов.

За словами голови ГУР Міноборони, у Росії до повномасштабного вторгнення вистачало чиновників, які хотіли перешкодити цій війні, оскільки усвідомлювали її наслідки.

– Але, як ви знаєте, у Росії рішення ухвалюються виключно однією людиною. А йому надавали таку інформацію, яку хотіли, щоб він її побачив. Крім того, мали місце певні внутрішньокремлівські розбірки, що дуже вплинуло на ухвалення фінального рішення, — зазначив Кирило Буданов.

Він наголосив, що в Росії є дуже багато генералів, які керують військовими частинами і на цій війні бачать загибель своїх солдатів, знищення підрозділів. І зараз цей генералітет намагається донести верхівці, що війну необхідно припинити.

На думку Буданова, у Росії ще є шанс вийти з війни не розваливши країну, зокрема: визнати свою помилку, вивести війська за кордони України 1991 року та почати новий діалог зі світом.

– Але все це означає автоматичний трансфер влади, – зауважив голова ГУР.

Раніше у ГУР Міноборони України повідомили, що підозрюваний у держзраді нардеп Віктор Медведчук причетний до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Нагадаємо, що Росія погодилася обміняти кума Путіна на азовців.