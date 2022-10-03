Жовтень, 03 в 12:58

Окремі представники кремлівської верхівки вже зараз хочуть відмежуватися від російського диктатора Володимира Путіна на тлі низки поразок армії РФ в Україні.

Про це поінформував в одному з інтерв’ю представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

За його словами, дехто з оточення Путіна зараз перебуває в пошуку каналів комунікацій із Заходом, щоб відійти від диктатора, убезпечити себе та свої статки. Юсов уточнив, що, окрім публічної політики, існують канали неформального спілкування і тиску на кремлівську верхівку.

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Представник ГУР зазначив, що невдоволені є серед військово-політичного керівництва путінської Росії, особливо в колах бізнес-еліти.

– Далеко не всі в захваті від тієї каші, яку заварив “колективний Путін” і дійсно схиблений диктатор. Із кожним новим рівнем ескалації, з кожною новою хвилею мобілізації, з кожним новим відсотком падіння рейтингу Путіна або, безумовно, новими успіхами Збройних сил України зі звільнення окупованих територій, ця партія миру всередині РФ буде посилюватися, – наголосив Юсов.

Він додав, що фінал кремлівського диктатора вже визначений – це фіаско.

– Тут йдеться не про майбутнє Путіна. Це фіаско. Буде це політичне фіаско, чи воно буде у вигляді міжнародного трибуналу, палацового перевороту чи суду Лінча на вулиці – це вже інша історія. Але фінал – це фіаско, – переконаний Юсов.

Щодо майбутнього Росії, то це питання поки що відкрите. Представник ГУР назвав два варіанти: або ж РФ зуміє очиститися від диктатури, переформатується, звільнить всі окуповані території, або ж відбудеться розпад країни-агресора і виникнення нових незалежних держав.

За словами керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова, в Росії до повномасштабного вторгнення були чиновники, які хотіли зашкодити цій війні, оскільки чітко усвідомлювали її наслідки. Однак рішення ухвалював Путін.

Джерело: ГУР Міноборони України