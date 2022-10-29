Росія оголосила про вихід із зернової угоди через вибухи у Севастополі

Жовтень, 29 в 17:55

Російська Федерація оголосила про вихід із зернової угоди через нічні вибухи у Севастополі, внаслідок яких пошкоджено, зокрема, декілька кораблів Чорноморського флоту РФ.

Представники країни-агресора звинувачують Україну у нападі на кораблі Чорноморський флоту Росії. Однак Україна не підтверджувала ймовірну причетність до вибухів у тимчасово окупованому Криму.

– Російська сторона припиняє участь у реалізації угод щодо вивезення сільськогосподарської продукції з українських портів, – йдеться у повідомленні Міністерства оборони РФ.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак звернув увагу на примітивність російського шантажу, зокрема, ядерного, енергетичного та продовольчого.

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– Примітивність російського шантажу у всьому. Ядерний шантаж, енергетичний, продовольчий… Вигадки про “брудну бомбу”, над якими сміється весь світ. Вигадані теракти на власних об‘єктах… Все надто примітивно та передбачувано. Агонія злочинців, які не можуть зрозуміти, що інфантильними ультиматумами вони нічого не досягнуть, і що їх час добігає кінця, – вважає він.

Україна очікує реакцію Туреччини та ООН на російські заяви про вихід з зернової угоди, повідомив речник президента Сергій Нікіфоров.

– Україна не підписувала з РФ жодних “зернових угод”. Підписантами є Росія, Туреччина та ООН. А Україна не підписувала з РФ жодних угод, тому що розуміє, що вона майже ніколи не дотримується взятих на себе зобов’язань. Тому очікуємо на реакцію підписантів, – наголосив він.

Зернова угода, яка дозволяє вивозити її з України через море, врятувала від бідності 100 млн осіб, йдеться в заяві секретаріату ООН. Відновлення експорту вплинуло на зниження цін на пшеницю та інші продукти.

Проте дія домовленостей спливає 22 листопада. Україна та ООН неодноразово заявляли, що їх треба продовжити.

Але РФ створила штучну чергу в пункті інспекції, затримуючи проходження понад 150 кораблів з українською агропродукцією, а потім взагалі оголосила про вихід з угоди.