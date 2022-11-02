Путін опинився в ізоляції, тому шукає зброю в Ірані – Пентагон

Листопад, 02 в 11:08

Російський диктатор Володимир Путін покладається на Іран у постачанні зброї для війни в Україні, що є ознакою його ізоляції, заявив на брифінгу речник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер.

Водночас він не зміг підтвердити, чи РФ попросила в Ірану балістичні ракети. За його словами, є лише підтвердження постачання сотень безпілотників, які вона використали для атак на Україну.

Райдер вважає, що Росія продовжує відчувати дефіцит боєприпасів, зокрема керованих.

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– Той факт, що Росія мусить шукати боєприпаси в Ірані – який вже є міжнародним ізгоєм – багато говорить про те, яку кампанію вони ведуть, і про те, де вони знаходяться зараз у світі з точки зору ізоляції, – наголосив представник Міноборони США.

Перед цим у Держдепі США запевнили, що використовуватимуть усі інструменти, щоб викривати, протистояти та протидіяти постачанню іранської зброї до Росії.

Джерело: U.S. DepartmentofDefense