США використають всі інструменти, щоб завадити постачанню іранської зброї до Росії
Сполучені Штати Америки використовуватимуть всі інструменти, щоб викривати, протистояти та протидіяти постачанню іранської зброї до Росії.
Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс.
– Ми стурбовані тим, що Росія може також спробувати придбати в Ірану сучасну конвенційну зброю, таку як ракети “земля-земля”, які напевно будуть використовуватися для підтримки війни Росії проти України, – сказав Прайс.
За його словами, США будуть “рішуче” застосовувати всі санкції щодо торгівлі зброєю як з Росією, так і з Іраном, “щоб Ірану було важче продавати цю зброю РФ”.
Раніше телеканал CNN з посиланням на високопоставлених чиновників країн Заходу повідомив, що Іран готується передати Росії ще близько 1 тис. додаткових одиниць зброї. Зокрема, балістичні ракети малого радіусу дії земля-земля та ударні безпілотники.
Точні терміни, коли вантаж прибуде до Росії, невідомі, проте це точно відбудеться до кінця року.