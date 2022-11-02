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США використають всі інструменти, щоб завадити постачанню іранської зброї до Росії

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Нед Прайс
Фото: Getty Images

Сполучені Штати Америки використовуватимуть всі інструменти, щоб викривати, протистояти та протидіяти постачанню іранської зброї до Росії.

Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

– Ми стурбовані тим, що Росія може також спробувати придбати в Ірану сучасну конвенційну зброю, таку як ракети “земля-земля”, які напевно будуть використовуватися для підтримки війни Росії проти України, – сказав Прайс.

За його словами, США будуть “рішуче” застосовувати всі санкції щодо торгівлі зброєю як з Росією, так і з Іраном, “щоб Ірану було важче продавати цю зброю РФ”.

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Раніше телеканал CNN з посиланням на високопоставлених чиновників країн Заходу повідомив, що Іран готується передати Росії ще близько 1 тис. додаткових одиниць зброї. Зокрема, балістичні ракети малого радіусу дії земля-земля та ударні безпілотники.

Точні терміни, коли вантаж прибуде до Росії, невідомі, проте це точно відбудеться до кінця року.

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Джерело: CNN
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