Для розстрілу дезертирів: РФ почала розгортати загородзагони

Листопад, 04 в 10:31

Росія, імовірно, почала розгортати “загороджувальні війська” або “загони блокування”.

Таке припущення 4 листопада висунула розвідка Міноборони Великої Британії.

В оборонному відомстві зазначають, що РФ потрібні так звані загородзагони через низький моральний дух солдатів та їхнє небажання воювати.

Зараз дивляться

Такі “загороджувальні війська”, завданням яких є розстріл дезертирів, Росія вже розгортала під час попередніх конфліктів.

– Російські генерали, імовірно, хотіли б, щоб командири застосовували зброю проти дезертирів, бо воліють, аби солдати стояли в обороні до смерті, – наголошують в розвідці Міноборони Великої Британії.

Тактика відстрілювання дезертирів, певні в британській розвідці, свідчить про низький моральний дух і недисциплінованість російських сил.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 254-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.