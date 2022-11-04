Обмін полоненими і обстріли інфраструктури у Кривому Розі, Нікополі та Павлограді: що відбувається на 254-тю добу війни (онлайн)

Україна у рамках чергового обміну військовополоненими повернула додому 107 наших захисників.

Росія випустила по Покровську Донецької області шість ракет. У результаті була пошкоджена місцева школи, одна ракета упала в районі приватного сектору.

Інспектори МАГАТЕ під час перевірки трьох об’єктів України не виявили жодних ознак ядерної діяльності або матеріалів для створення так званої “брудної бомби”, в чому звинувачує українців Росія.

РФ обстріляла об’єкти енергетичної та водної інфраструктури у Кривому Розі, промислове підприємство у Павлограді, автозаправку, житло, коледж, меблеве виробництво й промислове підприємство у Нікополі, лінії електропостачання в Марганецькій громаді.