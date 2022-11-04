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Факти / Україна
Маліновська Ангеліна |
Обмін полоненими і обстріли інфраструктури у Кривому Розі, Нікополі та Павлограді: що відбувається на 254-тю добу війни (онлайн)

Обмін полоненими і обстріли інфраструктури у Кривому Розі, Нікополі та Павлограді: що відбувається на 254-тю добу війни (онлайн)

Україна у рамках чергового обміну військовополоненими повернула додому 107 наших захисників.

Росія випустила по Покровську Донецької області шість ракет. У результаті була пошкоджена місцева школи, одна ракета упала в районі приватного сектору.

Інспектори МАГАТЕ під час перевірки трьох об’єктів України не виявили жодних ознак ядерної діяльності або матеріалів для створення так званої “брудної бомби”, в чому звинувачує українців Росія.

РФ обстріляла об’єкти енергетичної та водної інфраструктури у Кривому Розі, промислове підприємство у Павлограді, автозаправку, житло, коледж, меблеве виробництво й промислове підприємство у Нікополі, лінії електропостачання в Марганецькій громаді.

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01:11 - 04 листопада

Для того, аби захопити Київ чи Харків Росії на одне місто потрібно щонайменше пів мільйона російських солдатів.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов у своєму відеоблозі, відповідаючи на запитання глядачів.

– Щоб захопити міста-мільйонники, потрібне дуже велике угруповання, дуже. Я думаю, що мінімально – близько пів мільйона і більше людей на одне місто. Можна спробувати меншими силами, але тоді гарантії успіху немає взагалі жодної, – сказав військовий експерт.

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00:47 - 04 листопада

Чутно вибухи в Дніпрі.

Працює ППО.

Офіційної інформації поки що немає.

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00:44 - 04 листопада

Пізно ввечері у четвер над Дніпропетровщиною зафіксовані безпілотники-камікадзе.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

– Дістали росіяни та їхні “мопеди”. Триває бойова робота сил ППО. Наші захисники ловлять гадів, – зазначив Лукашук.

Пізніше він дописав, що деталі будуть вранці.

– Будуть гарні новини. Наші ППО – найкращі, – зазначив Лукашук.

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00:13 - 04 листопада

У Миколаєві ввечері 3 листопада пролунали вибухи. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

За даними ЗМІ, звуки було чути близько 23:38 години. Сталося це одразу після сигналу про ракетну небезпеку.

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00:07 - 04 листопада

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що витерпіти російський енерготерор, пройти це випробування є наразі національним завданням для українців.

– Сам факт, що Росія вдалася до терору проти енергетики, свідчить про слабкість ворога. Вони не можуть перемогти Україну на полі бою і тому намагаються ось так зламати наших людей – принизити українців, ударити по духу нашого народу, по спротиву наших людей. Вірю, що це Росії не вдасться, – зазначив голова держави.

Повне відеозвернення дивіться за посиланням.

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00:05 - 04 листопада

У четвер, 3 листопада, диспетчерський центр НЕК Укренерго опублікував нові графіки обмеження електропостачання у містах України.

Як зазначається, з 00:00 до 24:00 погодинні відключення діятимуть у:

  • Дніпропетровській,
  • Кіровоградській,
  • Запорізькій,
  • Сумський,
  • Харківській,
  • Полтавській областях.

У той же час з 07:00 до 22:00 графіки погодинних відключень діятимуть у:

  • Києві,
  • Київській,
  • Чернігівській,
  • Черкаській,
  • Житомирській області.

Ознайомитись з графіком у своєму населеному пункті можна на сайті ДТЕК за посиланням.

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