Листопад, 04 в 14:13

Російські військові використовують територію курської АЕС та пов’язаних з нею підприємств для зберігання та обслуговування ракет.

За інформацією Головного управління розвідки України, впродовж останніх декількох тижнів до підземних ангарів підприємства Курськатоменергоремонт в районі селища Іваніно Курської області представники Збройних сил РФ завозили ракети до комплексів С-300.

Також наприкінці жовтня було помічено прибуття до цих ангарів декількох цивільних вантажівок на іранських автомобільних номерах з невідомим вантажем.

Зараз дивляться

У розвідці не виключають, що цей об’єкт підвищеної небезпеки, який безпосередньо наближений до Курської АЕС (місто Курчатов), використовується росіянами у військових цілях.

Вони можуть це робити для прихованого розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного озброєння та іранських безпілотників. Також не виключається наявність у вказаних підземних сховищах іранських балістичних ракет.

У ГУР переконані, що наведена інформація має стати предметом ретельної перевірки з боку представників відповідних міжнародних організацій, передусім – МАГАТЕ.

Джерело: ГУР

Фото: ГУР