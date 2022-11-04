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Факти / Світ / Росія

РФ використовує Курську АЕС для зберігання ракетного озброєння і дронів – розвідка

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
РФ використовує Курську АЕС для зберігання ракетного озброєння і дронів – розвідка

Російські військові використовують територію курської АЕС та пов’язаних з нею підприємств для зберігання та обслуговування ракет.

За інформацією Головного управління розвідки України, впродовж останніх декількох тижнів до підземних ангарів підприємства Курськатоменергоремонт в районі селища Іваніно Курської області представники Збройних сил РФ завозили ракети до комплексів С-300.

Також наприкінці жовтня було помічено прибуття до цих ангарів декількох цивільних вантажівок на іранських автомобільних номерах з невідомим вантажем.

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У розвідці не виключають, що цей об’єкт підвищеної небезпеки, який безпосередньо наближений до Курської АЕС (місто Курчатов), використовується росіянами у військових цілях.

Вони можуть це робити для прихованого розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного озброєння та іранських безпілотників. Також не виключається наявність у вказаних підземних сховищах іранських балістичних ракет.

У ГУР переконані, що наведена інформація має стати предметом ретельної перевірки з боку представників відповідних міжнародних організацій, передусім – МАГАТЕ.

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Джерело: ГУР

Фото: ГУР

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