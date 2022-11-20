Через вербування ПВК Вагнера кількість ув’язнених у Росії зменшилась на 6,5% – ISW

Листопад, 20 в 6:37

Із січня 2022 року кількість ув’язнених у Росії, не враховуючи тих, хто утримується в СІЗО та перебуває під вартою, скоротилася орієнтовно на 6,5%.

В Інституті вивчення війни (ISW) припускають, що на це вплинуло інтенсивне вербування приватної військової компанії Вагнера.

Зокрема, в ISW звернули увагу на дані російського видання Медіазона, де зазначили, що з часу, коли ПВК Вагнера почало шукати найманців у тюрмах, кількість чоловіків-ув’язнених у Росії зменшилася на 23 тис.

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У цьому ж виданні відзначили, що кількість росіян у слідчих ізоляторах і колоніях у цей час залишалася відносно постійною.

Це лише підтвердило припущення аналітиків ISW, що зменшення кількості ув’язнених не пов’язане зі зниженням кількості арештів.

– Це найбільш різке скорочення у російських в’язницях із 2014 року, зокрема й під час амністії, – підсумовують експерти Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, що уже тривалий час надходить інформація, що представники ПВК Вагнера шукають бійців серед засуджених.

У вересні в мережі навіть з’явилося відео, на якому соратник президента РФ Володимира Путіна та власник приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин особисто вербує російських засуджених для участі у війні проти України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 270-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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