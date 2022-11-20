Сунак у Києві та обстріл РФ гуманітарної точки на Херсонщині: що відбувається на 270-й день війни
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 50 млн фунтів стерлінгів.
До звільненого Херсону прибув перший за час повномасштабної війни потяг.
Під Санкт-Петербургом сталась пожежа на газозаправній станції.
На Херсонщині росіяни обстріляли гуманітарну точку під час роздачі хліба, поранено 5 людей.
Жертвою ракетної атаки Запоріжжя стала одна людина.
Російські окупанти обстріляли Сумську область.
20 листопада у всіх регіонах України з 8:00 до 24:00 будуть застосовуватись планові відключення. Додаткові аварійні відключення не прогнозуються.
– Вчора нам вдалося дещо пом’якшити обмеження споживання. Ми продовжуємо працювати, щоб повернути світло українцям, яке намагаються забрати у нас рашисти, атакуючи ракетами наші енергооб’єкти. Це складно, часом довше, ніж ми очікували, але ми знаходимо рішення, заживлюємо та тримаємо баланс в енергосистемі, – повідомили в Укренерго.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що закінчити розв’язану РФ війну до кінця весни 2023 року Україні навряд чи вдасться.
Про це він заявив під час виступу на Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі.
– Звучить, ніби ця фраза заступника міністра оборони України, – це мрія. Звісно, мільйони українців мріють, аби ця війна завершилася якомога швидше. Утім, я буду більш реалістичним, – зазначив Єрмак.
Він нагадав, що цього року Україна досягла успіхів на полі бою, визволивши Херсон та просунувшись на Харківському напрямі.
– Утім, ця війна триває, і я не готовий назвати точний день і час, коли ми переможемо. Але це точно станеться, – наголосив керівник ОП.
Російські війська перекидають мобілізованих та відновлених солдатів на Донецький та Луганський напрямки. Про це заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович.
– Щодо навколофронтової обстановки, то перекидаються нові російські війська як і на напрямок з Луганська, так і на Донецький напрямок. Поки що їх мало, зокрема, ось це перекидання на Луганський напрямок – це близько батальйону, або трохи більше.
На Луганськ зараз заїхала досить велика кількість російських військових – ця кількість збільшилась. Важко сказати, наскільки, але не думаю, що там море. Це мобілізовані чи відновлені. І трошки заїхали на Донецький напрямок.