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Факти / Світ / Росія

Вибухи на російському аеродромі в Енгельсі, пошкоджено бомбардувальники Ту-95 – ЗМІ

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Вибух в Енгельсі

ЗМІ повідомляють про вибухи на військовому аеродромі в Енгельсі Саратовської області, звідки злітають бомбардувальники, які атакують ракетами Україну.

За попередніми даними, невідомий безпілотник атакував аеродром вранці 5 грудня, він упав на злітно-посадковій смузі. Пошкоджено два літаки Ту-195, поранено двох людей.

На кадрах відео з камер спостереження видно момент вибуху, але немає офіційного підтвердження, що це сталося саме в Енгельсі.

Зараз дивляться

Водночас жителі Енгельса та Саратова нібито чули сильний вибух близько 6:00.

Влада Саратовської області, як і Міноборони РФ, поки що не підтверджувала інформацію про вибухи на аеродромі.

Аеродром Енгельс розташований на відстані 750 км від кордону з Україною.

Енгельс на карті

Фото: Google maps

 

Днями в Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що на аеродром Енгельс в Саратовській області перекинуто додаткові бомбардувальники, що може свідчити про підготовку нового удару по Україні та про розширення напрямків ударів.

Читайте
РФ стягнула бомбардувальники на аеродром Енгельс, можливий новий удар по Україні – Spiegel

Фото: Скрін відео

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