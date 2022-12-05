Грудень, 05 в 9:00

ЗМІ повідомляють про вибухи на військовому аеродромі в Енгельсі Саратовської області, звідки злітають бомбардувальники, які атакують ракетами Україну.

За попередніми даними, невідомий безпілотник атакував аеродром вранці 5 грудня, він упав на злітно-посадковій смузі. Пошкоджено два літаки Ту-195, поранено двох людей.

На кадрах відео з камер спостереження видно момент вибуху, але немає офіційного підтвердження, що це сталося саме в Енгельсі.

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Водночас жителі Енгельса та Саратова нібито чули сильний вибух близько 6:00.

Влада Саратовської області, як і Міноборони РФ, поки що не підтверджувала інформацію про вибухи на аеродромі.

Аеродром Енгельс розташований на відстані 750 км від кордону з Україною.

Днями в Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що на аеродром Енгельс в Саратовській області перекинуто додаткові бомбардувальники, що може свідчити про підготовку нового удару по Україні та про розширення напрямків ударів.

Фото: Скрін відео