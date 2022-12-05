Вибухи на російському аеродромі в Енгельсі, пошкоджено бомбардувальники Ту-95 – ЗМІ
ЗМІ повідомляють про вибухи на військовому аеродромі в Енгельсі Саратовської області, звідки злітають бомбардувальники, які атакують ракетами Україну.
За попередніми даними, невідомий безпілотник атакував аеродром вранці 5 грудня, він упав на злітно-посадковій смузі. Пошкоджено два літаки Ту-195, поранено двох людей.
На кадрах відео з камер спостереження видно момент вибуху, але немає офіційного підтвердження, що це сталося саме в Енгельсі.
Водночас жителі Енгельса та Саратова нібито чули сильний вибух близько 6:00.
Влада Саратовської області, як і Міноборони РФ, поки що не підтверджувала інформацію про вибухи на аеродромі.
Аеродром Енгельс розташований на відстані 750 км від кордону з Україною.
Днями в Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що на аеродром Енгельс в Саратовській області перекинуто додаткові бомбардувальники, що може свідчити про підготовку нового удару по Україні та про розширення напрямків ударів.
Фото: Скрін відео