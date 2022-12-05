У РФ на аеродромі під Рязанню стався вибух, є загиблі
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У Росії на аеродромі під Рязанню вибухнув бензовоз, є загиблі.
Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на екстрені служби.
За попередніми даними, внаслідок вибуху постраждало дев’ятеро людей, троє з них загинули. Із п’яти постраждалих двоє перебувають у тяжкому стані.
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Також через вибух пошкоджено літак.
Сам вибух стався на стоянці авіаційної техніки.
Вибухи також прогриміли й на військовому аеродромі в Енгельсі Саратовської області, звідки злітають бомбардувальники, які атакують ракетами Україну. За попередніми даними, невідомий безпілотник атакував аеродром.