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Факти / Світ / Росія

У РФ на аеродромі під Рязанню стався вибух, є загиблі

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
злітна смуга, аеродром
Фото: Depositphotos

У Росії на аеродромі під Рязанню вибухнув бензовоз, є загиблі.

Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на екстрені служби.

За попередніми даними, внаслідок вибуху постраждало дев’ятеро людей, троє з них загинули. Із п’яти постраждалих двоє перебувають у тяжкому стані.

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Також через вибух пошкоджено літак.

Сам вибух стався на стоянці авіаційної техніки.

Вибухи також прогриміли й на військовому аеродромі в Енгельсі Саратовської області, звідки злітають бомбардувальники, які атакують ракетами Україну. За попередніми даними, невідомий безпілотник атакував аеродром.

Джерело: Медуза
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