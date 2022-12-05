Грудень, 05 в 9:17

У Росії на аеродромі під Рязанню вибухнув бензовоз, є загиблі.

Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на екстрені служби.

За попередніми даними, внаслідок вибуху постраждало дев’ятеро людей, троє з них загинули. Із п’яти постраждалих двоє перебувають у тяжкому стані.

Зараз дивляться

Також через вибух пошкоджено літак.

Сам вибух стався на стоянці авіаційної техніки.

Вибухи також прогриміли й на військовому аеродромі в Енгельсі Саратовської області, звідки злітають бомбардувальники, які атакують ракетами Україну. За попередніми даними, невідомий безпілотник атакував аеродром.