Грудень, 14 в 19:29

На російському інтернет-сервісі для розміщення оголошень Авіто почали продавати паспорти громадян України. Продавці обіцяють, що український паспорт дозволить росіянам перетнути кордон з країнами Європи.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

“Серійний номер на документі, який продавці надсилають покупцям як підтвердження, належить Луганській області”, – йдеться у повідомленні.

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Анонімні продавці стверджують, що попит невеликий, але він є. Дана послуга коштує 80 тисяч рублів (24 тисячі гривень).

“Швидше за все, бланки та обладнання оформлення біометричних паспортів були вкрадені з Херсонської області. Але український уряд зафіксував номери загублених бланків для паспортів і передало їх європейським урядам, тож ці паспорти не працюватимуть”, – сказало джерело одному з росЗМІ в адміністрації Херсонської області.

Росвидання, посилаючись на слова українського військового експерта Романа Світана, вказують, що проросійські колаборанти вкрали багато документів. Українська влада вже передала номери вкрадених бланків паспортів до країн Євросоюзу, за ними неможливо буде в’їхати до Європи.

“Можливо, за цими паспортами можна буде в’їхати до Грузії чи азійських країн, але в Європі та Україні ці серійні номери вже позначені червоним”, – сказав експерт.

Наразі оголошення про продаж українських паспортів на сайті немає.

Офіційного підтвердження цих даних немає, українська влада поки не коментувала ситуацію.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато країн почали обмежувати в’їзд росіян на свою територію.

31 серпня ЄС припинив дію угоди з Росією, яка полегшує видачу шенгенських віз росіянам.

З 12 вересня спрощений візовий режим Євросоюзу з Росією не діє.

Окрім того, з вересня набула чинності заборона на в’їзд громадян Росії з шенгенськими візами до Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

Джерело: Медуза