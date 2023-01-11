Шойгу зробив перестановки в армії РФ та понизив Суровікіна

Січень, 11 в 18:00

Начальника Генштабу Росії Валерія Герасимова призначили на посаду командувача об’єднаного угрупування військ РФ в Україні.

Відповідний указ підписав міністр оборони Росії Сергій Шойгу, повідомляють прокремлівські видання з посиланням на відомство.

Генерал Валерій Суровікін, який обіймав цю посаду із жовтня, тепер буде заступником Герасимова.

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Також лави заступників Герасимова поповнили головком сухопутних військ РФ генерал армії Олег Салюков та заступник начальника Генштабу генерал-полковник Олексій Кім.

У російському міністерстві оборони цю ротацію назвали “підвищенням рівня керівництва спецоперацією”.

З 8 жовтня угрупованням військ країни-агресора керував Сергій Суровікін, який змінив на цій посаді генерала Олександра Дворнікова.

Із Суровікіним пов’язують тактику масованих ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України російськими військами. Перший такий удар російські загарбники завдали 10 жовтня, останній наразі 31 грудня.

Призначення Суровікіна високо оцінювали глава Чечні Рамзан Кадиров та керівник ПВК Вагнера Євген Пригожин. Тоді як Герасимова Кадиров піддавав критиці.