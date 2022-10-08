Вже вдруге з літа: Росія знову змінила командувача своїх військ в Україні
Міноборони РФ знову змінило командувача об’єднаного угруповання військ в Україні. Ним став Сергій Суровікін.
Про це повідомляють кремлівські ЗМІ.
Суровікін обіймає посаду головнокомандувача Повітряно-космічних сил з 31 жовтня 2017 року.
Зазначається, що він брав участь у збройному конфлікті в Таджикистані, Другій чеченській війні та військовій операції в Сирії.
Раніше угрупованням військ країни-агресора керував генерал Олександр Дворніков.
У липні повідомлялось, що в Росії звільнено командувача Південного військового округу Дворнікова. Після цього писали, що командувачем російських військ в Україні був генерал-полковник Геннадій Жидко.
В той час командування Південним військовим округом мало перейти до Суровікіна. Він відповідав за зону бойових дій на Донбасі.
Фото: соцмережі