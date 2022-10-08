Жовтень, 08 в 16:43

Міноборони РФ знову змінило командувача об’єднаного угруповання військ в Україні. Ним став Сергій Суровікін.

Про це повідомляють кремлівські ЗМІ.

Суровікін обіймає посаду головнокомандувача Повітряно-космічних сил з 31 жовтня 2017 року.

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Зазначається, що він брав участь у збройному конфлікті в Таджикистані, Другій чеченській війні та військовій операції в Сирії.

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Раніше угрупованням військ країни-агресора керував генерал Олександр Дворніков.

У липні повідомлялось, що в Росії звільнено командувача Південного військового округу Дворнікова. Після цього писали, що командувачем російських військ в Україні був генерал-полковник Геннадій Жидко.

В той час командування Південним військовим округом мало перейти до Суровікіна. Він відповідав за зону бойових дій на Донбасі.

Фото: соцмережі