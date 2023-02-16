Посли ЄС не погодили 10-й пакет санкцій проти Росії – Politico

Лютий, 16 в 13:02

Посли країн Європейського Союзу не погодили десятий пакет санкцій проти Росії.

Як пише видання Politico, причиною цього стали обмеження щодо російської гуми.

– Вчора ввечері посли ЄС не досягли згоди щодо нових антиросійських санкцій. Одним зі спірних моментів став російський синтетичний каучук, – йдеться у статті.

Єврокомісія пропонує ввести санкції на імпорт гуми, проте Італія та Німеччина виступили проти, а Польща – підтримала.

Зараз дивляться

За даними Politico, у 2021 році Росія експортувала каучуку на майже $2 млрд. З цієї суми частка ЄС становить близько $700 млн.

Деякі форми каучуку вже були санкціоновані в попередніх пакетах, це призвело до перекриття додаткових потоків доходу.

Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що у десятому пакеті санкцій ЄС проти Росії передбачено торгові обмеження на суму €11 млрд.

Також, за її словами, Єврокомісія, пропонує заборонити постачання до РФ компонентів для виробництва дронів та гелікоптерів.