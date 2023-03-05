Березень, 05 в 12:41

У Росії розгортається демографічна криза. За останні три роки в результаті війни, хвороб та еміграції країна втратила приблизно на 2 млн осіб більше, ніж зазвичай.

Про це повідомляє The Economist.

Зазначено, що тривалість життя російських чоловіків у віці 15 років скоротилася майже на п’ять років, до такого ж рівня, як на Гаїті. А кількість росіян, народжених у квітні 2022 року, не більша ніж у місяці гітлерівської окупації.

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– Оскільки багато чоловіків боєздатного віку загинули або перебувають у вигнанні, кількість жінок перевищує кількість чоловіків щонайменше на 10 млн, – йдеться у матеріалі.

Водночас війна не єдина і навіть не головна причина цих проблем, але вона поглибила їх.

За західними оцінками, за минулий рік 175 тис. – 200 тис. російських солдатів були вбиті або поранені. Ще від 500 тис. до 1 млн переважно молодих людей втекли за кордон, щоб уникнути “м’ясорубки”.

– Навіть якби Росія не мала інших демографічних проблем, втрата такої кількості людей за досить короткий час була б болісною. Наразі воєнні втрати лягають ще більшим тягарем на хворе населення, що скорочується. Росія, можливо, входить у фатальну петлю демографічного занепаду, – додає видання.

Коріння російської кризи сягає 30-річної давнини. Країна досягла піку чисельності населення в 1994 році, коли там мешкало 149 млн осіб. Відтоді загальна кількість населення скорочувалася.

У 2021 році чисельність населення становила 145 млн.

– Згідно з прогнозами ООН, за умови збереження нинішніх тенденцій через 50 років кількість населення РФ може становити лише 120 млн. І це зробить Росію 15-ою за чисельністю населення країною світу, бувши шостою у 1995 році, – додають у виданні.

За даними Держстату, у 2020 та 2021 роках населення країни скоротилося на 1,3 млн осіб, а кількість смертей перевищила кількість народжень на 1,7 млн.

У Росії офіційна кількість смертей від ковіду склала 388 091, що є відносно низькою цифрою, але The Economist оцінює загальну кількість смертей у 2020-23 роках від 1,2 до 1,6 млн.

Окрім того, якщо врахувати смерті від коронавірусу, загиблих на війні росіян та тих, хто втік з країни через мобілізацію, то вийде, що у 2020-23 роках Росія втрачала від 1,9 до 2,8 млн осіб додатково до свого звичайного демографічного погіршення.

Раніше Bloomberg повідомило, що за рік війни проти України Росії вдалося уникнути економічної катастрофи, попри безпрецедентні санкції, проте вони мають відкладений ефект і впливатимуть на неї протягом наступних років.