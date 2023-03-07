До ПВК Вагнер почали набирати пацієнтів психоневрологічних диспансерів – ЗМІ

Березень, 07 в 16:04

До російської приватної військової компанії Вагнер Євгена Пригожина почали набирати пацієнтів психоневрологічних диспансерів.

Про це повідомляє видання The Moscow Times.

У соціальних мережах з’явилося оголошення про те, що тепер для вступу до лав найманців не потрібні довідки від психіатра та нарколога, а також флюорограма.

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Інформацію про готовність брати на службу людей, які проходили лікування у психоневрологічному диспансері, підтвердили рекрутери ПВК.

Водночас в інструкції з вимогами до новобранців йдеться, що в ПВК не беруть людей, які “хворіють на тяжкі захворювання, що перешкоджають виконанню завдань, страждають від наркоманії, а також які перехворіли на гепатит В, С.

Однак жодних довідок не вимагають, після прибуття на місце серйозне медичне обстеження також не проводиться.

Таке різке зниження вимог рекрутери ПВК пояснюють необхідністю “прибрати зайву бюрократію”.