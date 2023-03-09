Березень, 09 в 20:10

Під час нічної ракетної атаки 9 березня Росія випустила по території України 81 ракету, серед них було 6 гіперзвукових ракет Кинджал, які поки що не здатні збивати наші Сили протиповітряної оборони.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що не пригадує, щоб РФ використовувала таку кількість гіперзвукових ракет.

– Атака дійсно масштабна й уперше з використанням таких різних типів ракет. Ми бачимо, що цього разу було використано аж 6 Кинджалів, – заявив Ігнат.

Він додав, що наразі в України немає можливостей протистояти Кинджалам і крилатим ракетам повітряного базування Х-22, які також були запущені російськими загарбниками.

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Росія використовувала ракети Кинджал, які вона описує як гіперзвукову зброю, в перші тижні повномасштабного вторгнення минулого року. Але ці ракети рідко з’являлися в небі України.

За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), ці ракети вперше застосували в березні минулого року, а потім – у травні.

CNN зазначає, що використання такого широкого й непередбачуваного набору озброєнь, схоже, свідчить про зміну стратегії Кремля.

Командувач ЗСУ Валерій Залужний раніше повідомив, що під час масованої атаки вночі 9 березня РФ випустила по Україні 81 ракету різного базування і 8 ударних безпілотників Shahed-136/131.

За його словами, із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, Калібр знищено 34 крилаті ракети, а також 4 іранські дрони.