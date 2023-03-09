Березень, 09 в 9:15

Під час масованої атаки вночі 9 березня РФ випустила по Україні 81 ракету різного базування та вісім ударних безпілотників Shahed-136/131.

Як повідомив командувач ЗСУ Валерій Залужний, силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з підрозділами інших Сил оборони України із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, Калібр знищено 34 крилаті ракети, а також чотири іранських дрони.

Він також уточнив кількість і типи ракет, якими країна-агресор атакувала об‘єкти критичної та цивільної інфраструктури:

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28 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;

20 крилатих ракет морського базування Калібр;

шість крилатих ракет повітряного базування X-22;

шість крилатих ракет повітряного базування Х-47 Кинджал;

вісім керованих авіаційних ракет: дві – Х-31П; шість – X-59;

13 пусків зенітних керованих ракет С-300.

Окрім того, Залужний наголосив, що внаслідок організованої протидії вісім керованих ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.