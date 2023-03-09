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Факти / Україна

РФ вночі атакувала Україну 81 ракетою різного базування та вісьмома Shahed – Залужний

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Ракетна атака
Фото: Depositphotos

Під час масованої атаки вночі 9 березня РФ випустила по Україні 81 ракету різного базування та вісім ударних безпілотників Shahed-136/131.

Як повідомив командувач ЗСУ Валерій Залужний, силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з підрозділами інших Сил оборони України із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, Калібр знищено 34 крилаті ракети, а також чотири іранських дрони.

Він також уточнив кількість і типи ракет, якими країна-агресор атакувала об‘єкти критичної та цивільної інфраструктури:

Зараз дивляться
  • 28 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;
  • 20 крилатих ракет морського базування Калібр;
  • шість крилатих ракет повітряного базування X-22;
  • шість крилатих ракет повітряного базування Х-47 Кинджал;
  • вісім керованих авіаційних ракет: дві – Х-31П; шість – X-59;
  • 13 пусків зенітних керованих ракет С-300.

Окрім того, Залужний наголосив, що внаслідок організованої протидії вісім керованих ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.

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