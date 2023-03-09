РФ вночі атакувала Україну 81 ракетою різного базування та вісьмома Shahed – Залужний
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Під час масованої атаки вночі 9 березня РФ випустила по Україні 81 ракету різного базування та вісім ударних безпілотників Shahed-136/131.
Як повідомив командувач ЗСУ Валерій Залужний, силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з підрозділами інших Сил оборони України із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, Калібр знищено 34 крилаті ракети, а також чотири іранських дрони.
Він також уточнив кількість і типи ракет, якими країна-агресор атакувала об‘єкти критичної та цивільної інфраструктури:
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- 28 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;
- 20 крилатих ракет морського базування Калібр;
- шість крилатих ракет повітряного базування X-22;
- шість крилатих ракет повітряного базування Х-47 Кинджал;
- вісім керованих авіаційних ракет: дві – Х-31П; шість – X-59;
- 13 пусків зенітних керованих ракет С-300.
Окрім того, Залужний наголосив, що внаслідок організованої протидії вісім керованих ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.