Березень, 09 в 16:44

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, звідки РФ запускала гіперзвукові ракети Кинджал під час масованої атаки 9 березня, а також, як вдалося знешкодити вісім керованих авіаційних ракет.

Про деталі поінформував речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, під час запуску ракет Кинджал війська РФ не використовували територію Білорусі.

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– Атака Кинджалами здійснювалася з Рязанської області РФ. З Білорусі не зафіксовано, – зазначив Ігнат.

Він нагадав, що це найрідкісніший тип ракет, які є на озброєнні РФ. Речник звернув увагу, що агресор уперше за час повномасштабної війни використав одразу шість Кинджалів.

– Це ракети, які є найрідкіснішими в Росії. Їх мало, на жаль, вони (РФ. – Ред.) ще, мабуть, можуть їх виготовляти. Але такі ракети не виготовляються дуже швидко. Згідно з останньою інформацією, в них ще було до пів сотні таких ракет… Швидкісна, високоточна зброя, тут без варіантів, – розповів Ігнат, закликавши українців не ігнорувати повітряну тривогу, коли злітають МіГ-31 – винищувачі-носії Кинджалів.

Він також прокоментував інформацію про нейтралізацію восьми російських керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59. Як повідомляв головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, вони не досягли своєї цілі “внаслідок організованій протидії”.

За словами Ігната, ці ракети летіли з південного напрямку: окупанти запустили їх із літаків Су-35 по південних областях України.

– Передусім цими ракетами ворог намагається вразити наші засоби протиповітряної оборони. Є певні моменти протидії. Один із них – вимикати станцію. Протирадіолокаційна ракета Х-31П летить на сигнал, який задає (українська. – Ред.) радіолокаційна станція. Таким чином, якщо вимкнути її своєчасно, це називається “протидія”… Ракета після цього просто самоліквідовується або влучає не туди, куди цілила, – наголосив Ігнат.

Він пояснив, що повітряна тривога в Україні цього разу тривала майже сім годин з огляду на загрози та повітряні цілі: окрім ракет, ворог застосував іранські дрони-камікадзе Shahed (Шахед).

Як зазначив Ігнат, ці безпілотники рухаються зі швидкістю близько 150 км/год і здатні літати заданим маршрутом по колу, щоб розосередити увагу ППО.

– Якщо в нього (дрона. – Ред.) є запас пального, то доки його не знищать, доти буде в областях повітряна тривога, – заявив речник.

Він додав, що агресор використав свій потужний стратегічний запас ракет восени та взимку. До сьогоднішньої атаки була інформація про знищення ЗСУ 650 дронів-камікадзе і 650 російських крилатих ракет.

Як відомо, під час масованої атаки вночі 9 березня РФ випустила по Україні 81 ракету різного базування та вісім ударних безпілотників Shahed-136/131. Вісім керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей завдяки діям ЗСУ.

Станом на кінець лютого в Генштабі ЗСУ повідомляли, що РФ завдала по Україні майже 5 тис. ракетних ударів та близько 3,5 тис. авіаційних.