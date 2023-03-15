У РФ деякі чиновники здали паспорти до ФСБ – британська розвідка

Березень, 15 в 13:45

Російські чиновники після вторгнення РФ в Україну зазнають дедалі суворіших обмежень щодо виїзду за кордон.

І що ближче чиновники до верхівки влади, тим жорсткіші обмеження, зазначають у розвідці Міноборони Великої Британії.

В оборонному відомстві припускають, що деяким посадовцям навіть довелося здати свої паспорти до Федеральної служби безпеки.

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Є інформація, що співробітникам Кремля заборонені будь-які міжнародні туристичні поїздки.

До того ж, додають британські розвідники, існує реалістична ймовірність, що обмеження на поїздки в подальшому зачеплять ще більше працівників державного сектору.

– Обмеження, що беруть початок із радянських часів, були посилені ще після анексії Криму в 2014 році, – нагадують у розвідці Міноборони Великої Британії.

Британські розвідники не виключають, що такими жорсткими заходами у РФ прагнуть запобігти втечі чи дезертирству чиновників, невдоволення яких останнім часом лише зростає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 385-ту добу.

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