У РФ деякі чиновники здали паспорти до ФСБ – британська розвідка
Російські чиновники після вторгнення РФ в Україну зазнають дедалі суворіших обмежень щодо виїзду за кордон.
І що ближче чиновники до верхівки влади, тим жорсткіші обмеження, зазначають у розвідці Міноборони Великої Британії.
В оборонному відомстві припускають, що деяким посадовцям навіть довелося здати свої паспорти до Федеральної служби безпеки.
Є інформація, що співробітникам Кремля заборонені будь-які міжнародні туристичні поїздки.
До того ж, додають британські розвідники, існує реалістична ймовірність, що обмеження на поїздки в подальшому зачеплять ще більше працівників державного сектору.
– Обмеження, що беруть початок із радянських часів, були посилені ще після анексії Криму в 2014 році, – нагадують у розвідці Міноборони Великої Британії.
Британські розвідники не виключають, що такими жорсткими заходами у РФ прагнуть запобігти втечі чи дезертирству чиновників, невдоволення яких останнім часом лише зростає.
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