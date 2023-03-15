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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Десятий Рамштайн та зіткнення літака РФ з дроном США над Чорним морем: що відбувається на 385-й день війни (онлайн)

Десятий Рамштайн та зіткнення літака РФ з дроном США над Чорним морем: що відбувається на 385-й день війни (онлайн)

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00:47 - 15 березня

Україну виключили зі списку країн, де могли бути проведені матчі Чемпіонату світу з футболу 2030 року. У списку залишились Іспанія, Португалія, а місце України займе Марокко.

Видання The Athletic повідомило, що Україну планують замінити на Марокко.

Основними причинами для такого рішення стали: зруйнована війною інфраструктура, коли ж сама війна ще не закінчилась, кримінальні провадження проти президента Української асоціації футболу Андрія Павелка та територіальна близькість Марокко до Іспанії і Португалії.

Згодом спортивний журналіст Sky Sports Роб Гарріс підтвердив цю інформацію.

Монарх Марокко Мохамед VI теж заявив, що його держава увійшла до списку країн, де разом із заявками Іспанії та Португалії, буде претендувати на проведення ЧС-2030.

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