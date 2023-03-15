Десятий Рамштайн та зіткнення літака РФ з дроном США над Чорним морем: що відбувається на 385-й день війни (онлайн)
Адміністрація Байдена дозволила тисячам українців залишатися на території США ще один рік, пише The Associated Press.
РФ зранку вдарила ракетою по центру Краматорська, є загиблий та поранені
Сейм Литви одноголосно визнав ПВК Вагнера терористичною організацією;
Під час засідання Ставки усі члени висловилися за подальше утримання Бахмута.
Усі податки, які платять громадяни та бізнес, підуть на оборону та безпеку, повідомив прем’єр Денис Шмигаль.
15 березня відбудеться засідання Рамштайн-10, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
<1>