Березень, 21 в 11:58

Найближчими тижнями в Росії, імовірно, помилують та відпустять на волю тисячі російських засуджених, які воювали в Україні в складі приватної військової компанії Вагнера.

Таке припущення озвучили в розвідці Міноборони Великої Британії 21 березня.

– Попри те, що орієнтовно половина завербованих в’язнів були вбиті або поранені, згідно з нашими даними, ПВК Вагнера виконає свою обіцянку та звільнить тих, хто вижив, – зазначають у британській розвідці.

Є навіть дані, що посвідчення звільнених вагнерівців нібито завірив своїм указом президент РФ Володимир Путін.

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Як нагадали в британському оборонному відомстві, ув’язненим, пік вербування яких був восени 2022 року, обіцяли пом’якшити покарання після шести місяців служби.

Оскільки зараз ПВК Вагнера, імовірно, заборонили вербувати ув’язнених, відтік, який планується найближчим часом, ще більше погіршить проблеми з особовим складом в армії РФ, вважають британські розвідники.

До того ж, у розвідці Міноборони Великої Британії припускають, що масове повернення колишніх злочинців, більшість із яких мають бойовий травматичний досвід, стане серйозним викликом для російського суспільства.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 391-шу добу.

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