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Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Знищені російські ракети у Джанкої та бої на Донбасі: що відбувається на 391 добу війни (онлайн)

Знищені російські ракети у Джанкої та бої на Донбасі: що відбувається на 391 добу війни (онлайн)

Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети Калібр НК під час їхнього транспортування залізницею, повідомили у ГУР Міноборони України.

Переговори російського диктатора Володимира Путіна та китайського лідера Сі Цзіньпіна завершилися.

Україна отримала від Норвегії вісім танків Leopard 2 і допоміжні машини, зазначили у Міністерстві оборони Норвегії.

Німецькі бойові машини Marder вже прямують до України, заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

США оголосили про виділення Україні зброї на $350 млн зі складу Пентагону, повідомив державний секретар Ентоні Блінкен.

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01:09 - 21 березня

Контрнаступ ЗСУ на тимчасово окупованих територіях може розтягнутися на декілька місяців – щонайменше на один чи два.

Військовий експерт Олег Жданов припускає, що ЗСУ не зможуть повторити сценарій, який відбувся у Харківській області, під час весняного контрнаступу.

– Харківська операція може повторитися, але по-іншому. Точно можу сказати, що повторити швидкість просування, як в Харківській операції, мабуть, дуже складно. Чому? Щільність військ досить велика, – стверджує аналітик.

Фото: Генштаб ЗСУ

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00:50 - 21 березня

Українська військова розвідка стверджує, що російські крилаті ракети Калібр були знищені внаслідок вибуху під час транспортування залізницею у Джанкої на території тимчасово окупованого Криму.

У жовтні минулого року внаслідок вибухів був значно пошкоджений міст через Керченську протоку, що сполучає Крим із Росією. Це стало одним із найбільших військових принижень, з якими зіткнувся диктатор Володимир Путін відтоді, як він віддав наказ про повномасштабне вторгнення РФ в Україну, пише видання Sky News.

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00:48 - 21 березня

Візит Володимира Путіна до тимчасово окупованого Маріуполя свідчить про те, що військове керівництво РФ боїться контрнаступу ЗСУ.

Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

– В їхні задачі (військового керівництва РФ – Ред.) входить перевірка лінії оборони на Півдні. Вони всі панічно остерігаються, що українські сили можуть там піти в контратаку. І вони їдуть, перевіряють. Чому Шойгу або хтось із військового керівництва РФ жодного разу не поїхав кудись на Луганщину, чому ніхто не з’явився в Донецьку? Вони всі їдуть на Південь – або в Крим, або в Маріуполь. Вони перевіряють лінії оборони там, – сказав експерт.

володимир путін

Фото: Getty Images

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00:40 - 21 березня

Угорщина заблокувала спільну заяву країн-членів Європейського Союзу щодо ордеру на арешт президента Росії Володимира Путіна.

Через вето Будапешта головний дипломат ЄС Жозеп Боррель оприлюднив заяву від свого імені, в якій рішення МКС “узяв до відома”.

– ЄС розглядає рішення МКС як початок процесу підзвітності та притягнення російських лідерів до відповідальності за злочини і звірства, які вони замовляють, дозволяють або вчиняють в Україні, – йдеться у заяві Борреля.

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00:06 - 21 березня

Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети Калібр НК під час їхнього транспортування залізницею.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

– Загадкова “бавовна” продовжує процес демілітаризації Росії та готує український півострів Крим до деокупації, – наголошують у ГУР.

У Джанкої сходяться всі залізничні гілки окупованого Криму. Виведення з ладу цього вузла паралізує постачання як ЧФ Росії, так і угрупування російських окупантів у тимчасово окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей.

Крилата ракета Калібр

Фото: Depositphotos

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