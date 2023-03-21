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Контрнаступ ЗСУ на тимчасово окупованих територіях може розтягнутися на декілька місяців – щонайменше на один чи два.

Військовий експерт Олег Жданов припускає, що ЗСУ не зможуть повторити сценарій, який відбувся у Харківській області, під час весняного контрнаступу.