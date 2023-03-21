Знищені російські ракети у Джанкої та бої на Донбасі: що відбувається на 391 добу війни (онлайн)
Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети Калібр НК під час їхнього транспортування залізницею, повідомили у ГУР Міноборони України.
Переговори російського диктатора Володимира Путіна та китайського лідера Сі Цзіньпіна завершилися.
Україна отримала від Норвегії вісім танків Leopard 2 і допоміжні машини, зазначили у Міністерстві оборони Норвегії.
Німецькі бойові машини Marder вже прямують до України, заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.
США оголосили про виділення Україні зброї на $350 млн зі складу Пентагону, повідомив державний секретар Ентоні Блінкен.
Контрнаступ ЗСУ на тимчасово окупованих територіях може розтягнутися на декілька місяців – щонайменше на один чи два.
Військовий експерт Олег Жданов припускає, що ЗСУ не зможуть повторити сценарій, який відбувся у Харківській області, під час весняного контрнаступу.
– Харківська операція може повторитися, але по-іншому. Точно можу сказати, що повторити швидкість просування, як в Харківській операції, мабуть, дуже складно. Чому? Щільність військ досить велика, – стверджує аналітик.
Українська військова розвідка стверджує, що російські крилаті ракети Калібр були знищені внаслідок вибуху під час транспортування залізницею у Джанкої на території тимчасово окупованого Криму.
У жовтні минулого року внаслідок вибухів був значно пошкоджений міст через Керченську протоку, що сполучає Крим із Росією. Це стало одним із найбільших військових принижень, з якими зіткнувся диктатор Володимир Путін відтоді, як він віддав наказ про повномасштабне вторгнення РФ в Україну, пише видання Sky News.
Візит Володимира Путіна до тимчасово окупованого Маріуполя свідчить про те, що військове керівництво РФ боїться контрнаступу ЗСУ.
Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
– В їхні задачі (військового керівництва РФ – Ред.) входить перевірка лінії оборони на Півдні. Вони всі панічно остерігаються, що українські сили можуть там піти в контратаку. І вони їдуть, перевіряють. Чому Шойгу або хтось із військового керівництва РФ жодного разу не поїхав кудись на Луганщину, чому ніхто не з’явився в Донецьку? Вони всі їдуть на Південь – або в Крим, або в Маріуполь. Вони перевіряють лінії оборони там, – сказав експерт.
Угорщина заблокувала спільну заяву країн-членів Європейського Союзу щодо ордеру на арешт президента Росії Володимира Путіна.
Через вето Будапешта головний дипломат ЄС Жозеп Боррель оприлюднив заяву від свого імені, в якій рішення МКС “узяв до відома”.
– ЄС розглядає рішення МКС як початок процесу підзвітності та притягнення російських лідерів до відповідальності за злочини і звірства, які вони замовляють, дозволяють або вчиняють в Україні, – йдеться у заяві Борреля.
Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети Калібр НК під час їхнього транспортування залізницею.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
– Загадкова “бавовна” продовжує процес демілітаризації Росії та готує український півострів Крим до деокупації, – наголошують у ГУР.
У Джанкої сходяться всі залізничні гілки окупованого Криму. Виведення з ладу цього вузла паралізує постачання як ЧФ Росії, так і угрупування російських окупантів у тимчасово окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей.