Стовп диму видно за кілометри: у російському Арамілі горить науково-виробничий комплекс
Уранці 24 березня в Росії спалахнула масштабна пожежа. Займання сталося в будівлі науково-виробничого комплексу в місті Араміль Свердловської області.
За даними росЗМІ, площа загоряння збільшилася до 4 тис. кв. метрів. З будівлі евакуйовано 110 осіб.
Гасіння ускладнюється загрозою поширення полум’я на склад із легкозаймистою рідиною та сильним задимленням. Інформації про постраждалих немає.
Науково-виробничий холдинг ВМП виробляє антикорозійні матеріали для металу і бетону, вогнезахисні склади, полімерні покриття підлоги, металеві порошки.
Комплекс було побудовано у 2017 році, ВМП об’єднує виробничі, торговельні та сервісні організації.
Нагадаємо, що вчора сталася пожежа у російському місті Ярославль. Загорілася будівля на території ливарного цеху ПАТ Автодизель.
За попередньою інформацією, постраждалих немає, з будівлі вивели сімох людей.