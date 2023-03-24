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Факти / Світ / Росія

Стовп диму видно за кілометри: у російському Арамілі горить науково-виробничий комплекс

Валентина Чорна, редакторка стрічки
пожежа в Росії

Уранці 24 березня в Росії спалахнула масштабна пожежа. Займання сталося в будівлі науково-виробничого комплексу в місті Араміль Свердловської області.

За даними росЗМІ, площа загоряння збільшилася до 4 тис. кв. метрів. З будівлі евакуйовано 110 осіб.

Гасіння ускладнюється загрозою поширення полум’я на склад із легкозаймистою рідиною та сильним задимленням. Інформації про постраждалих немає.

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Науково-виробничий холдинг ВМП виробляє антикорозійні матеріали для металу і бетону, вогнезахисні склади, полімерні покриття підлоги, металеві порошки.

Комплекс було побудовано у 2017 році, ВМП об’єднує виробничі, торговельні та сервісні організації.

Нагадаємо, що вчора сталася пожежа у російському місті Ярославль. Загорілася будівля на території ливарного цеху ПАТ Автодизель.

За попередньою інформацією, постраждалих немає, з будівлі вивели сімох людей.

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