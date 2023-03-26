Путін, ймовірно, хотів дати Білорусі ядерну зброю ще до вторгнення в Україну – ISW

Березень, 26 в 8:38

Російський диктатор Володимир Путін, імовірно, намагався розмістити ядерну зброю в Білорусі ще до повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики вказують, що президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував розмістити ядерну зброю Росії на території Білорусі 30 листопада 2021 року, а Білорусь на референдумі в лютому 2022 року вилучила конституційний пункт, який закріплював нейтральний статус країни.

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У січні та лютому 2022 року у ISW прогнозували, що Путін може спробувати розмістити тактичну або стратегічну ядерну зброю в Білорусі в межах ширших зусиль із поглиблення російського контролю над Мінськом.

– Путін, ймовірно, утримався від розгортання зброї в Білорусі на початку вторгнення 2022 року, щоб зберегти можливість розмістити її в рамках майбутньої російської інформаційної операції з маніпулювання Заходом, – вказують фахівці.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що планує розмістити на території Білорусі ядерну зброю. Диктатор підкреслив, що мова йде про тактичне ядерне озброєння.