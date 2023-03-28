Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Росія

Біля Москви знайшли уламки безпілотника з написом Слава Україні – росЗМІ

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Потребує перевірки
Біля Москви знайшли уламки безпілотника з написом Слава Україні – росЗМІ

Неподалік Москви біля села Світіно у вівторок, 28 березня, знайшли безпілотник, що впав, на якому був напис Слава Україні.

Про це повідомляють російські пропагандисти та Telegram-канали.

За інформацією Telegram-каналу Baza, уламки знайшов мешканець села Світіно за 100 метрів від залізниці, коли гуляв із собакою.

Зараз дивляться

За попередньою інформацією, руйнувань немає, люди не постраждали.

На крилах дрона було нанесено напис Слава Україні, а пофарбований він у кольори українського прапора.

Фото: Baza/Telegram

Інший Telegram-канал Shot написав, що розмах крила безпілотника – близько двох метрів. Імовірно, він саморобний – зроблений із дерева і пінопласту.

Російські пропагандистські агенства писали, що на місці працюють слідчі.

Водночас ані українська, ані російська влада інцидент із безпілотником не коментували.

Читайте
Вдарили дроном просто “на марші”: спецпризначенці СБУ знищили екіпаж БТР і піхоту РФ

Джерела: Baza, Shot

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка