Біля Москви знайшли уламки безпілотника з написом Слава Україні – росЗМІ

Березень, 28 в 19:23

Неподалік Москви біля села Світіно у вівторок, 28 березня, знайшли безпілотник, що впав, на якому був напис Слава Україні.

Про це повідомляють російські пропагандисти та Telegram-канали.

За інформацією Telegram-каналу Baza, уламки знайшов мешканець села Світіно за 100 метрів від залізниці, коли гуляв із собакою.

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За попередньою інформацією, руйнувань немає, люди не постраждали.

На крилах дрона було нанесено напис Слава Україні, а пофарбований він у кольори українського прапора.

Інший Telegram-канал Shot написав, що розмах крила безпілотника – близько двох метрів. Імовірно, він саморобний – зроблений із дерева і пінопласту.

Російські пропагандистські агенства писали, що на місці працюють слідчі.

Водночас ані українська, ані російська влада інцидент із безпілотником не коментували.

Джерела: Baza, Shot