До падіння 5 повітряних суден у Брянській області причетна сама Росія – Ігнат

До авіакатастроф у Брянській області, що сталися напередодні, причетна російська ППО.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Також він повідомив, що є інформація, що загалом зазнали аварії 5 повітряних суден РФ. Зокрема три гелікоптери та два винищувачі Су-34 і Су-35.

– Залучалися вертольоти, ударна авіаційна група, здійснювала атаку України з Брянської області. Вони це роблять щодня. Здійснювали удари керованими авіабомбами. Там вже мова про третій гелікоптер іде, тому п’ять загалом, мабуть, нарвалися на якісь неприємності. Хотіли бомбити наших мирних людей, наші регіони, – сказав він.

Ігнат зазначив, що виходячи з цього, до масових авіакатастроф причетна сама Росія.

– Виходить, так. Так, звичайно. “Чорний день авіації” – вони вже це визнали, є аналіз. Кого вони збираються звільняти, карати за бардак, який відбувається. Приємно читати такі новини від ворога, – зазначив речник.

Нагадаємо, у суботу, 13 травня, у Клинцівському районі Брянської області Росії впав вертоліт через “загоряння двигуна”. Також зазнали аварії ще один гелікоптер та два винищувачі Су-34 і Су-35. Внаслідок аварій загинули 9 російських льотчиків. Офіційно ж Росія не назвала причини масових катастроф бойової авіаційної.

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